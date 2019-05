Stefania Sabba è il sindaco di Verucchio: 'vinta una partita difficile'

Attualità

Verucchio

| 16:22 - 27 Maggio 2019

Stefania Sabba, secondo mandato per lei come sindaco di Verucchio.

Stefania Sabba viene premiata dai cittadini per il lavoro svolto in cinque anni di amministrazione, trovando la conferma alle urne. Candidata con "Impegno Civico", Stefania Sabba ha superato il candidato sostenuto dal centrodestra, Roberto Baschetti di "Immagina Verucchio". Più staccato Christian Maffei, candidato sostenuto da "Verucchio domani" e dal Partito Democratico.



Le parole del neosindaco: "Un grande successo non solo mio, ma di tutta la mia squadra e dei verucchiesi. E' stata una risposta dei cittadini, delle persone. Una grandissima soddisfazione, perché era una partita difficile. Sembrava solo un sogno riconfermarmi, ma questo sogno è diventato realtà grazie ai verucchiesi".



Stefania Sabba (sindaco uscente)

Impegno civico per Verucchio 2081 voti - 38,82%



Roberto Baschetti

Immagina Verucchio centro destra 1827 voti - 34,08%



Christian Maffei

Verucchio Domani 1453 voti - 27,10%



Elettori: 8.537

Votanti: 5.581 (65,37%)

Schede nulle: 113

Schede bianche: 107

Schede contestate: 0