Pattinaggio acrobatico, Davide Giannoni quinto assoluto all'esordio all'Europeo

Sport

Repubblica San Marino

| 16:19 - 27 Maggio 2019

Davide Giannoni quinto assoluto all'esordio all'Europeo.





Ottimo esordio stagionale di Davide Giannoni. Il pattinatore sammarinese ha conquistato un brillante quinto posto assoluto all’ NL Contest di Strasburgo, gara valevole per il Campionato Europeo di Vert. Giannoni era partito per Strasburgo senza particolari aspettative. Per lui sarebbe dovuto essere poco più di un allenamento pre-Mondiali invece ha conquistato uno splendido risultato.

“Mi sono classificato al quinto posto assoluto su 15 – racconta Davide – Il livello della manifestazione era altissimo, con molti atleti che saranno presenti al Mondiale. Sinceramente non pensavo di pattinare cosi bene. Ho conquistato la finale a cinque precedendo atleti che in passato mi battevano. Sono soddisfatto delle belle sensazioni provate durante la gara ed in allenamento. Devo ancora mettere a punto qualche manovra e la sequenza durante questo ultimo mese di allenamenti e nella gara di Roma a metà giugno poi affronterò i Mondiali, l’appuntamento clou del 2019”.

Risultato: 1° Takeshi Jasutoko (Japan) campione del mondo in carica, 2° Nicolas Mougin (Fra) Campione Europeo in carica, 3° Rich Parker (Uk), 4° Raphael Lima (Bra) 5° Davide Giannoni (RSM).