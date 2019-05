Dal 30 maggio al 2 giugno torna RiminiWellness, presenti 80 Paesi

Eventi

Rimini

| 16:19 - 27 Maggio 2019

Ingressi Rimini Wellness.

RiminiWellness sempre più internazionale: dal 30 maggio al 2 giugno al quartiere fieristico di Rimini per la fiera europea su benessere, fitness, sport, cultura fisica e sana alimentazione sono attese oltre 400 aziende su 170mila metri quadrati. Organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg), a Riminiwellness saranno presenti 80 Paesi tra espositori, delegazioni e visitatori. Sarà un'edizione più che mai proiettata all'estero grazie, quest'anno, alla collaborazione con Ice Agenzia e all'avvio di un programma di incoming di operatori provenienti da Spagna, area del Golfo e Nord Europa. Attese importanti presenze business da Bulgaria, Irlanda, Polonia, Tunisia, Russia, Ucraina, Ungheria, Repubblica Ceca, Portogallo, Turchia, Israele. In programma circa 200 convegni, incontri e appuntamenti per la sezione professionale, 1500 ore di lezioni e workout e l'intera Riviera di Rimini in movimento per oltre 20 chilometri di costa con una miriade di eventi, competizioni e feste. Tra le personalità internazionali sono attesi da Gil Lopes, tre volte campione mondiale di aerobica e tra gli istruttori più apprezzati, a Beto Perez, inventore della Zumba, e Carlos Ramirez, certificato nel Metodo Pilates al Controlgy Club di Barcellona.