Elezioni amministrative, Fabrizio Piccioni eletto sindaco a Misano Adriatico

Attualità

Misano Adriatico

| 16:03 - 27 Maggio 2019

Fabrizio Piccioni.

Successo sul filo di lana per Fabrizio Piccioni della lista "Scegli Misano" su Claudio Cecchetto: un'affermazione di prestigio per il Partito Democratico, dopo i 10 anni di amministrazione di Stefano Giannini (Piccioni nell'ultimo mandato di Giannini era il vicesindaco). Sconfitta amara per Claudio Cecchetto: il fondatore di Radio Deejay aveva lasciato Milano per sfidare il Partito Democratico in terra romagnola. Delusione alle urne anche per Veronica Pontis, che aveva ricevuto anche il sostegno del leader della Lega Matteo Salvini.