Sport

Rimini

| 14:08 - 27 Maggio 2019

Il trofeo "Wind" è in corso al Ct Cicconetti.

Ancora un turno con i giocatori di casa grandi protagonisti nel torneo nazionale giovanile, il trofeo “Wind” Under 10-12-14, maschile e femminile, del Ct Cicconetti. In bella evidenza tra gli allievi della scuola agonistica del Club riminese Luca Lorenzi, Marco Giovagnoli, Brando Albanesi, Giovanni Fabiani, Armando Sorrentino e Giorgia Rosetti.

Under 12 femminile, 1° turno: Alessandra Sparnacci-Elena Sofia Massari 6-2, 6-0. Under 14 maschile, 2° turno: Giovanni Fabiani-Marco Torri 6-3, 7-6, Armando Sorrentino-Tommaso Giacalone 6-0, 6-1.

Ottavi: Pietro Briganti (n.6)-Islam Kilani Al Zaid 6-0, 6-1, Edoardo Vanni-Francesco Mazzoli 6-2, 6-2. Under 12 maschile, 1° turno: Luca Lorenzi-Pietro Bianchi 7-5, 6-0. 2° turno: William Di Marco-Enea Carlotti 6-2, 7-6, Edoardo Pozzi-Alan Brocculi 6-1, 6-4. Quarti: Alberto Maria Mami-Nicolò Marconi 6-2, 6-1. Under 14 femminile, 1° turno: Giorgia Rosetti-Asia Zavalloni 7-5, 6-3.

Quarti: Giada Bacchini-Aurora Rinaldi 7-5, 6-0. Under 10 maschile, turno qualificazione: Pietro Tombari-Enrico Curiazio 6-2, 6-0, Federico Bacchini-Tommaso Buldrini 6-1, 6-3, Marco Giovagnoli-Pietro Bonfè 6-3, 6-3, Brando Albanesi-Andrea Valzania 6-2, 1-6, 7-3. Under 10 femminile, quarti: Crystal Aratari-Ayah Zaid Al Kilani 7-5, 6-0, Vanessa Fiorini-Micaela Drudi 6-2, 6-1.