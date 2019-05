Pulizia facciate, rifacimento illuminazione e impianti: al via interventi in venti edifici di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:39 - 27 Maggio 2019

Palazzo Garampi di Rimini.

Venticinque interventi di manutenzione strutturale ed ammodernamento in 20 edifici pubblici, attraverso un importante calendario di interventi per il quale sono stati investiti 266 mila e 400 euro. Un programma vasto che toccherà, tra le altre, 12 scuole (dagli asili alle medie), la palestra Gemmani nello Stadio, i Palazzi comunali – Garampi, Podestà, Aquila d’Oro, Roma -, la Casa delle Associazioni, oltre ad altri spazi di quartiere. Per quanto riguarda gli interventi, si va dalla rimozione di scritte dalle facciate, all’ammodernamento di impianti termici e fognari, dal posizionamento di dissuasori alla messa in sicurezza, dal rifacimento di pavimenti e sottotetti fino all’illuminazione. Tutti gli interventi saranno realizzati dalla società in house “Anthea srl”.



“Una serie variegata – spiega l’Amministrazione comunale di Rimini – e importante di interventi. Alcuni già iniziati ed altri, in particolare nelle scuole, che aspetteranno per il via la fine delle lezioni. Si tratta di ammodernare nella funzionalità, nell’efficienza e nell’estetica importanti spazi pubblici comunali, scolastici e di quartiere. In molti casi si tratta di migliorie richieste e concordate anche con cittadini, genitori, stakeholder civici degli spazi oggetto di manutenzione”.



GLI EDIFICI COINVOLTI

Asili nido Girotondo, Pollicino e Peter Pan

Scuole infanzia Il delfino, Il girasole e Celle

Scuole primarie Fellini, Rodari, Carla, Villaggio Nuovo

Scuola secondaria 1° grado Alighieri

Locale di servizio V.Marconi

Casa delle associazioni

Palazzo Aquila d'oro

Palazzo Garampi

Palazzina Roma

Stadio Romeo Neri

Palestra Gemmani

Chiosco presso Piazza Malatesta