San Savino festeggia i 100 anni di Maria Andreini

Attualità

Rimini

| 13:33 - 27 Maggio 2019

La sig.ra Andreini festeggia i 100 anni.

Si è svolta sabato pomeriggio la grande festa in onore di Maria Andreini, che l’8 maggio ha compiuto 100 anni. La signora Andreini, originaria di Croce, ha infatti sempre vissuto a San Savino con la sua famiglia ed è molto conosciuta in paese, non fosse altro perché per molti anni era una delle poche persone con le opportune competenze per fare le iniezioni a domicilio. Proprio per questo la sua famiglia ha pensato di organizzare una grande festa nel centro parrocchiale di San Savino, per poter invitare non solo tutti i parenti, ma anche molti concittadini, che hanno risposto volentieri e colto l’occasione per salutare con gioia questo bellissimo traguardo per la signora Maria. Alla festa hanno partecipato anche il Sindaco del Comune di Montescudo-Monte Colombo Elena Castellari e il Consigliere comunale Michele Baldacci, delegato allo Sport e residente proprio a San Savino, i quali hanno omaggiato la festeggiata con una pergamena celebrativa a nome di tutta la comunità locale.