FOTO Il maltempo non guasta una grande giornata di sport dedicata a Cesare Conti

| 12:35 - 27 Maggio 2019

Terzo Memorial Cesare Conti.

Nonostante il maltempo si è tenuto domenica il terzo memorial dedicato a "Cece", Cesare Conti, alla Polisportiva Junior Coriano. La Polisportiva Junior Coriano ha dimostrato anche questa volta, sempre nel nome di Cece, la capacità di organizzare eventi che coinvolgono nel nome dello sport, del divertimento, dell’amicizia, tanti giovani atleti e tante associazioni del circondario (questa volta torneo di calcio con 20 squadre di ragazzini e ragazzine del 2001), senza dimenticare il successo ottenuto dai tornei dedicati alla pallacanestro e alla pallavolo svoltisi nelle settimane scorse e durante tutto l’arco della stagione. ”Complimenti alla neo presidente Sabina Marzi a tutti i suoi collaboratori ed un in bocca in lupo per il centro estivo che partirà a giugno", spiega Gianluca Fabbri, consigliere con delega allo sport. E’ stata infatti la Polisportiva Junior a presentarsi per organizzare il centro estivo presso gli impianti sportivi di Coriano messi a disposizione dal Comune. Grazie alla loro decennale esperienza sarà garantito un grande successo. Domenica Spinelli (sindaco di Coriano) commenta: ”Lo sport non si ferma neanche con la pioggia. Il sorriso dei bambini che hanno giocato con entusiasmo, unito alla grinta ed la passione con cui gli organizzatori hanno organizzato il terzo memorial dedicato a Cece sono le basi per costruire nella giusta direzione. Lo sport è lo stimolo per tutti per costruire un futuro ricco di valori.”