Ciclismo, tutti i risultati degli atleti in gara per il Team Benessere e Sport

| 09:19 - 27 Maggio 2019

Le premiazioni degli atleti.

Ultimi giorni di maggio costellati di impegni su due ruote per la Benessere e Sport Santarcangelo. Il maltempo ha impedito lo svolgimento di attività nel weekend del 18-19 maggio. Mercoledì 22 appuntamento all'interno dell'autodromo di Imola dominato dai Supergentleman Alfredo Novelli e Arnoldo Antonini che hanno tagliato il traguardo in solitaria. Sabato 25 impegni su più fronti. Molti ciclisti in gara alla 3° e ultima prova del Trofeo Madel a Cotignola. Vittoria di categoria per Claudio Ardondi e piazzamenti per Daniele Cressi (4°), Claudio Valentini (5°) Ivano Garavini (6°), Carlo Generali (7°) e Alfredo Novelli (8°). Grazie a questi piazzamenti Claudio Ardondi e Alfredo Novelli conquistano la vittoria finale nel trittico. Altro appuntamento a Mondolfo impreziosito dal terzo posto di Fabrizio Brighi.