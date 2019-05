Pennabilli, nel week end del 2 Giugno raduno dei furgonati Volkswagen

Eventi

Raduno dei furgonati Volkswagen.

Nel weekend del 2 giugno presso l'agricamping "La Concia" di Pennabilli arriva il gruppo "Westfalia che Passione", un raduno di furgonati camperizzati: dal mitico T1 stile hippy degli anni 50/60 al più moderno T6, comprese altre marche camperizzate. Il gruppo, nato per gioco circa 10 anni fa, ora conta 6500 membri che, in alcune occasioni, si radunano con i loro mezzi. Gli incontri si tengono in genere nel nord Italia (Lago di Garda o lidi ravennati) e coinvolgono circa 80/90 mezzi. Per questa occasione l'appuntamento è in Alta Valmarecchia il prossimo weekend. Si prevede la presenza di diversi appassionati, non scoraggiati dal maltempo, pronti a condividere la passione per questi particolari e storici furgonati.