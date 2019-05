Attualità

Rimini

| 08:49 - 27 Maggio 2019

La vegetazione invade i marciapiedi.

Arriva in redazione una segnalazione sulla stato in cui versano i marciapiedi a Viserba Monte. Questa è la situazione vergognosa a Viserba monte, presso via Maestri del Lavoro – ci scrive un lettore – provate a far passare un disabile con la sedia a rotelle! Ma per l'attuale amministrazione effettivamente questa non è Marina Centro. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.