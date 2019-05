Europee: alle 23 hanno chiuso i seggi, inizia lo spoglio. AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Attualità

Nazionale

23:33 - 26 Maggio 2019

Elezioni Europee 2019.

Hanno chiuso alle 23 i seggi per l'elezione degli eurodeputati componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Oggi si è votato anche in Piemonte per l'elezione del presidente e il rinnovo del Consiglio regionale e in quasi 3.800 comuni per i sindaci e i consigli comunali.

Subito dopo la chiusura dei seggi, ha inizio lo spoglio delle schede partendo da quelle per le europee. Domani alle 14 inizierà quello per le Regionali e le Comunali. L'affluenza nazionale scende al 52,90% rispetto al precedente 56,03%.





I PRIMI DATI EXIT POLL



Lega primo partito con un risultato compreso tra il 27 e il 31 per cento. Il Partito democratico tra il 21 e il 25%, il M5s tra il 18,5 e il 22,5, Forza Italia tra l'8,0 e il 12 per cento, Fdi tra il 5,0 e il 7 per cento, + Europa - Italia in comune tra il 2,5 e il 4,5 per cento, Europa verde tra 1,0 e 3 per cento, la Sinistra tra 1,0 e 3,0, Partito comunista tra lo 0,5 e l'1,5 per cento, Destre unite - Casapound tra lo 0,0 e l'1,0, il Partito animalista tra lo 0,0 e l'1 per cento, altri tra l'1,0 e il 3,0. Sono i risultati dell'exit poll realizzato da "Consorzio Opinio Italia" (formato da Istituto Piepoli; Noto Sondaggi ed EMG) per la Rai. Anche secondo Swg per La7 e' la Lega il primo partito di queste europee con un risultato tra il 26,5% e 29,5%, il Pd tra il 21% e il 24%, il M5s tra 20%e 23%, Fi tra il 9 e l'11%, Fdi tra il 5 e 7%, Piu' Europa-Iic 2,4-3,5%, la Sinistra tra 2 e 3%, Europa Verde tra 1,5 e 2,5%.



PRIMA PROIEZIONE



Lega al 32% alle prime proiezioni di Swg per La7, relative a una copertura del 13% del campione. Il M5S si posiziona al 19,6%, il Pd al 21,7%. Forza Italia e' all'8,6%, FdI al 6,2%. Il second exit poll realizzato dal Consorzio Opinio Italia per la Rai conferma quanto osservato: La Lega e' il primo partito con un risultato compreso tra il 27 e il 31 per cento. Il Partito democratico tra il 20,5 e il 24,5%; il M5s tra il 18,5 e il 22,5, Forza Italia tra l'8 e il 12 per cento, Fdi tra il 5,0 e il 7 per cento; +Europa - Italia in comune tra il 2,5 e il 4,5 per cento; Europa verde tra 1 e 3 per cento; la Sinistra tra 1 e 3%; Partito comunista tra lo 0,5 e l'1,5 per cento; Forza Nuova tra lo zero e l'1%; altri tra l'1,5 e il 3,5.