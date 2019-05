Tragedia sulla statale 16, pedone investito e ucciso nella serata di domenica

Cronaca

Cattolica

| 22:57 - 26 Maggio 2019

Il luogo dell'incidente, foto Ballante.

Tragedia domenica sera lungo la statale 16 a Cattolica, un pedone è stato investito sotto la pioggia battente e ucciso. Erano all’incirca le 22 quando un furgone che viaggiava direzione nord, per cause ancora in corso di accertamento, lo ha investito. Si tratta di un 39enne di nazionalità rumena, che stava camminando a piedi e al buio nei pressi dello svincolo per l'autostrada. L'autista 68enne si è fermato e ha immediatamente allertato i soccorsi, ma per l’uomo non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi.