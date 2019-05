Basket C Gold, Albergatore Pro domina gara1 della finale playoff: Salus Bologna stesa 83-46

Sport

Rimini

| 22:59 - 26 Maggio 2019

Non c’è partita nella prima sfida di finale playoff. Al Flaminio Albergatore Pro ha battuto con un devastante 83-46 la Salus Bologna e giovedì in terra emiliana (20,45) può festeggiare la promozione in serie B. Top scorer del match Luca Bedetti (21), 19 per il fratello Francesco.

Parte in sordina la squadra di Bernardi col solo Luca Bedetti a vedere il canestro tra i biancorossi (9 punti di fila), ma Bologna non scappa e anzi i biancorossi mettono la freccia (17-14) per chiudere la frazione sul 17-15. Nel secondo parziale è Francesco Bedetti a fare la voce grossa (30 punti all’intervallo per i due fratelli), i padroni di casa mettono il turbo e con un canestro di Moffa (anche lui alla fine in doppia cifra) allungano a +15 (37-22) con ancora Luca Bedetti a firmare il 42-24 e poi il 46-22 prima del 46-24 finale (29-9 il punteggio del secondo parziale a favore di RBR). All'intervallo lungo Rimini tira col 57% da due (37% Bologna), il 33% da tre (10) con 19 rimbalzi (12). Va da sé che la partita finisce qui, il resto è accademia coi tifosi (più di duemila persone sulle tribune) in visibilio per le giocate dei biancorossi. Broglia firma il +31 (65-34) e Moffa il +37 (71-34) prima della sirena finale.



Il tabellino

ALBERGATORE PRO: Bianchi 5, Pesaresi 7, Moffa 12, Ramilli, Rivali 4, L. Bedetti 21, Guziur, F. Bedetti 19, Chiari, Saponi 6, Broglia 9. Ne. Dini. All. Bernardi, vice Brugè.

BOLOGNA BASKET 2016: Legnani 5, Poluzzi 7, Polverelli 6, Cortesi 10, Losi, Guerri, Fin 5, Fontecchio 11, Folli 2, Ne. Bartolini, Mazzocchi, Antola. All. Lolli, vice Mezzetti.

ARBITRI: Zambelli e Resca.

PARZIALI: 17-15, 46-24, 64-34, 83-46.