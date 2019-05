Buonaventura-Alimi, uno due vincente: il Rimini è salvo. Virtus Verona al tappeto (2-0)

Sport

Rimini

| 17:10 - 26 Maggio 2019

Scoppia la festa al Romeo Neri: il Rimini batte 2-0 la Virtus Verona ed è salvo.

Il Rimini supera 2-0 la Virtus Verona e festeggia la permanenza in serie C. I biancorossi non falliscono davanti al pubblico del Romeo Neri e con autorevolezza riscattano la sconfitta per 1-0 dell'andata. Petrone sceglie il 3-4-1-2 con Candido a supporto di Piccioni e Buonaventura, mossa vincente; il fantasista e l'esperto attaccante sono tra i migliori. Proprio Buonaventura, il bomber della doppia promozione, mette a segno il gol che al 9' apre le marcature, a coronamento di un ottimo inizio di gara, sfruttando un cross dalla destra di Bandini. Al 43' Candido pennella dalla bandierina e Alimi di testa mette al sicuro la vittoria. Il centrocampista è stato un altro dei protagonisti in positivo, nella seconda parte di stagione; in particolar modo con Petrone in panchina è riuscito a migliorare il proprio rendimento, ripagando finalmente le attese della società. Si conclude con una vittoria e con la porta inviolata una lunga e difficile stagione. La certezza si chiama Mario Petrone: il Rimini deve ripartire dal tecnico campano.