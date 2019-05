L'affluenza non decolla per le elezioni: per le europee Riccione 'maglia nera' (dati ore 12)

Attualità

Rimini

| 12:49 - 26 Maggio 2019

Elezioni europee (foto di repertorio).

In Provincia di Rimini, alle 12, è andato al voto per le amministrative il 22,06% degli elettori (non ancora pervenuto il dato di San Giovanni in Marignano).

In vetta alla classifica dell'affluenza c'è Casteldelci con il 30,48% (c'è solo una lista e un candidato da votare, Fabiano Tonielli), fanalino di coda Talamello con il 19,11% (anche in questo caso una sola lista e un candidato da votare, Pasquale Novelli). A Verucchio ha votato il 21,71%, a Santarcangelo il 23,76, a Bellaria il 21,46%.



EUROPEE. Affluenza in calo per le europee, con il voto del 18,81% dell'elettorato (nella precedente tornata elettorale il 19,77%). A Rimini ha votato il 17,80% degli elettori (lieve calo rispetto al 18,03%). A Riccione la percentuale più bassa: 15,15% (più di quattro unità percentuali in meno rispetto al precedente 19,93%). Cattolica si ferma al 15,78%. A Novafeltria elettori in aumento dal 13,57 al 17,49%, ma percentuale ancora bassa.