L'acqua, le splendide opere dei ragazzi del Serpieri in mostra al museo

Attualità

Rimini

| 12:30 - 26 Maggio 2019

Inaugurazione della mostra 'L'acqua' al museo della città di Rimini.

Inaugurata Sabato 25 Maggio presso la nuova ala del Museo della Città di Rimini la mostra “Acqua” con opere degli studenti del Liceo Artistico “Alessandro Serpieri” in collaborazione con il Rotary Club Rimini ed il Patrocinio del Comune.



Di fronte ad un pubblico di oltre quattrocento persone, alla presenza dell’Assessore alla Scuola Mattia Morolli e del Governatore Distrettuale del Rotary Paolo Bolzani, il Presidente del Rotary Club Rimini Fabio Scala, assieme al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Francesco Tafuro ed alla Professoressa Bruna Gabrielli Torrini, ha illustrato ai presenti il significato della mostra caratterizzata da oltre sessanta opere che, spaziando tra pittura, scultura, architettura, fotografia e produzioni video, affronta da diversi punti di vista un tema di vitale e primaria importanza. Le opere esposte rappresentano il pensiero degli studenti sul tema dell’ “Acqua” e più in generale sul problema “Ambiente” e si propongono il fine di sensibilizzare i visitatori all’impegno di consegnare alle future generazioni un mondo in cui tale elemento, essenziale per la vita, non sia messo a rischio.



La mostra, è un coinvolgente percorso di immagini suoni e parole attraverso il quale i ragazzi del Liceo Artistico invitano il visitatore ad ascoltare ed osservare le forme, i suoni, la consistenza, la forza evocativa di questo straordinario elemento naturale e sarà visitabile sino al 16 giugno 2019. All’opera che avrà ricevuto il maggiore apprezzamento dei visitatori e della Giuria della Critica, appositamente costituita per l’occasione, verrà assegnato il "Premio Rotary Arte e Cultura".