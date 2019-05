Aeroporto di Rimini: ‘battesimo’ per il primo volo Lufthansa in arrivo da Monaco

Attualità

Rimini

| 11:27 - 26 Maggio 2019

Aeroporto Federico Fellini Rimini.

Inaugurato domenica 26 maggio, il primo collegamento Lufthansa della tratta Monaco – Rimini.

Alle 9.20 è atterrato puntualissimo all’Aeroporto “Federico Fellini” di Rimini il volo proveniente da Monaco della Compagnia aerea Lufthansa, partito alle 8.10 con 40 passeggeri a bordo. Ad accoglierli passeggeri un Welcome Party al bar dell’area arrivi.

“Oggi per noi rappresenta un grande giorno - spiega Leonardo Corbucci AD di AIRiminum 2014 - perché l’arrivo di Lufthansa, oltre a incrementare lo standing dell’aeroporto, ci consente di collegare la Romagna a un paese, come la Germania, da sempre ritenuto strategico da tutti gli stakeholder principali del territorio. Con l’avvio del volo settimanale da Monaco si compie un altro passo del nostro progetto di crescita. Auspico che, con l’aiuto necessario del territorio e azioni mirate di marketing, già a partire dal 2020 si possa incrementare il numero di voli settimanali per Monaco e delle destinazioni tedesche collegate e consolidare la nostra partnership con Lufthansa per lungo termine. E’ una grande occasione che Lufthansa sta dando alla Romagna!”.

“Siamo lieti di poter annunciare un nuovo collegamento del nostro hub di Monaco con Rimini: un importante tassello, simbolo del nostro forte e continuativo impegno sul territorio italiano” afferma Steffen Weinstok, Senior Director Sales Italy & Malta di Lufthansa Group. “Siamo sicuri che questa nuova frequenza settimanale attrarrà sempre più viaggiatori e turisti, permettendo loro di scoprire la bellezza della Romagna e il fascino della sua riviera. Siamo molto soddisfatti della nostra collaborazione con l’Aeroporto di Rimini e confidiamo che la nostra relazione rimarrà stabile e duratura anche per gli anni a venire”.