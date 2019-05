Elezioni: Vallì Cipriani, Carla Franchini e Marco Affronte in corsa per il Parlamento Europeo

Attualità

Rimini

| 00:29 - 27 Maggio 2019

Elezioni Europee, in corsa Vallì Cipriani, Carla Franchini e Marco Affronte.

Italiani al voto oggi, 26 maggio, per le elezioni europee 2019. Erano più di 51 milioni i cittadini chiamati alle per scegliere i 76 deputati in rappresentanza del nostro Paese sui 751 totali per i 28 Stati membri dell’Unione. A Bruxelles siederanno fin da subito in 73, mentre i rimanenti, come stabilito dalla Cassazione, prenderanno posto in Aula solo dopo che sarà divenuto effettivo il divorzio della Gran Bretagna dal Regno Unito. Per la Romagna corrono in Europa Vallì Cipriani per la Lega, Carla Franchini, candidata del Movimento 5 Stelle e Marco Affronte per i Verdi. L’Italia è divisa in cinque circoscrizioni elettorali: l’Emilia-Romagna è inserita nella Circoscrizione Nord-Est comprendente anche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.



SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI SUI DATI