DIRETTA TESTUALE Calcio C: Rimini - Virtus Verona LIVE 2-0 Biancorossi salvi

Sport

Rimini

| 14:00 - 26 Maggio 2019

Diretta testuale Rimini Virtus Verona.

FINALE: 2-0

RETI: Buonaventura al 9', Alimi al 44' p.t.

RIMINI (3-4-1-2): Scotti; Venturini, Ferrani, V. Nava (dal 33' s.t. Petti); Bandini, Montanari, Alimi, Guiebre; Candido (dal 25' s.t. Cicarevic); Picconi (dal 16' s.t. Marchetti), Buonaventura (dal 25' s.t. Volpe).

In panchina: G. Nava, Brighi, Petti, Pari, Arlotti, Viti, Palma, Kalombo, Badjie.

All. Petrone.

VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Giacomel; Lavagnoli (dal 1' s.t. Grandolfo), Rossi (dal 14' s.t. Trainotti), Sirignano, Manfrin (dal 32' s.t. Nolè); Casarotto, Giorico, Onescu; Grbac (dal 17' s.t. Manarin); Danti, Ferrara.

In panchina: Sibi, Lancini, Rubbo, N'Ze, Danieli, Goh, Fasolo, Chironi.

All. Fresco.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta (Vono di Soverato - Marini di Trieste)

NOTE:

Ammoniti: Manfrin, Cicarevic, Giorico, Volpe, Onescu, Alimi

Spettatori: 1.620.



Inizio gara ore 15



Dopo una pioggia torrenziale, la gara di ritorno play-out Rimini-Virtus Verona inizia senza ombrelli aperti.



4': Punizione di Candido dalla trequarti destra per la testa di Alimi che esce di poco dal palo alla destra di Giacomel.

9': BUONAVENTURA porta in vantaggio il Rimini con un tap-in sul cross da destra di Bandini.

13': La Virtus Verona risponde con una bella avanzata di Ferrara sull'out di destra: davanti a Scotti in uscita sul primo palo la mette in mezzo, ma non trova assistenza dai compagni.

15': Ammonito Manfrin per un fallo su Buonaventura.

19': Ancora una punizone di Candido dalla trequarti destra e ancora un colpo di testa di Alimi, questa volta fuori dal palo alla sinistra del portiere veneto.

25': Candido dalla distanza trova una deviazione: primo corner per il Rimini. Nella mischia, l'arbitro ravvede un fallo dei biancorossi. Si riparte dalla rimessa del portiere.

27': Candido si mangia il raddoppio sull'imbeccata di Alimi sparando sul portiere.

40': Ancora Ferrara protagonista per la Virtus Verona: arriva al limite dell'area e calcia di sinistro. Scotti blocca basso.

43': Calcio d'angolo per il Rimini: dalla bandierina Candido trova un'altra deviazione. E' di nuovo corner, dall'altra parte. Alimi svetta e porta il Rimini sul 2-0 (44')!!

45': L'arbitro concede 1' di recupero.

46': Il primo tempo finisce con il Rimini in vantaggio di due reti.

---------------------------------------

1': Subito un cambio nelle fila della Virtus Verona con Lavagnoli che lascia il posto a Grandolfo.

3': Ora nella squadra di Fresco ci sono 4 giocatori nella linea d'attacco.

5': Calcio d'angolo per il Rimini conquistato con un'azione personale da Guiebre. Dalla bandierina il solto Candido, ma la difesa veneta allontana. Su un retropassaggio, per pochissimo Venturini non riesce a beffare Giacomel.

9': Danti entra in area e, caricato da Venturini in maniera molto pericolosa, resta in piedi per provare la conclusione di destro che finisce altissima.

13': Cross corto di Danti per Ferrara che a tu per tu con Scotti si vede murare la conclusione sul primo palo.

14': Nella Virtus Verona entra Trainotti per Rossi.

16': Cambio anche nel Rimini: fuori Piccioni per Marchetti.

17': Cambio nella Virtus Verona con Manarin che prende il posto di Grbac.

18': Clamoroso gol mangiato dalla Virtus Verona con Danti che spara altissimo dalla riga dell'area piccola.

25': Nel Rimini doppio cambio: fuori Buonaventura (con i crampi) per Volpe e fuori Candido per Cicarevic.

32': Nella Virtus Verona esce Manfrin per Nolè.

33': Cambio anche nel Rimini: fuori Valerio Nava per Petti.

35': Ammonito Cicarevic per proteste.

37': Ammonito Giorico per un tocco di mano su una ripartenza dei biancorossi.

38': Ammonito Volpe.

40': Ammonito Onescu.

43': Tiro a botta sicura di Guiebre e salvataggio sulla linea di Giorico. E' corner per il Rimini. Questa volta senza Candido in campo si batte corto: guadagnato un fallo laterale.

45': Ammonito Alimi.

45': L'arbitro concede 6 minuti di recupero.

47': Conclusione potente di Ferrara, Scotti blocca in due tempi.

48': Primo corner per la Virtus Verona, libera Volpe in fallo laterale.

49': Nuovo calcio d'angolo per la Virtus Verona: svetta Nolè, ma Scotti è pronto alla presa alta.

50': Ancora corner per la Virtus, che riparte da dietro. Marchetti ci mette una pezza.

52': E' finita!! l Rimini batte 2-0 la Virtus Verona e si salva in serie C.