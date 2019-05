Running, 100 km Passatore: successo per i riminesi, Federica Moroni seconda, ottimo tempo per Giacomo Alessi

Sport

Rimini

| 09:48 - 26 Maggio 2019

Federica Moroni.

E’ partita alle ore 15 da Piazza del Duomo, a Firenze, la 47^ edizione della 100 km del Passatore (25-26 maggio 2019) , la gara podistica internazionale che dal 1973 attraversa l’Appennino tosco-romagnolo da Firenze a Faenza. La storica corsa si snoda attraverso le bellezze del territorio passando per il passo della Colla ed i comuni di Fiesole, Borgo San Lorenzo, Marradi, Brisighella per terminare a Faenza in Piazza del Popolo. Sono partiti ufficialmente 2965 atleti, 64 in più rispetto all’anno scorso. Successo per la riminese Federica Moroni che è arrivata seconda con il tempo 7 ore 55’, dietro la croata Nikolina Sustic, che conquista un eccezionale sesto posto globale sbaragliando la concorrenza con il tempo di 7:31:08, record assoluto alla Passatore. Il traguardo posto a Faenza, in Piazza del Popolo, dopo oltre sette ore dalla partenza di Firenze ha incoronato l’esordiente mantovano Marco Menegardi, classe ’86, con l’eccellente tempo di 7:12:48. Al secondo posto l’ucraino Serhii Popov, mentre il croato Dejan Radanac chiude al terzo posto. Soltanto quarto Andrea Zambelli, vincitore dello scorso anno. Ottima la prova di un’altro Riminese di Novafeltria Giacomo Alessi che chiude con il tempo di 10 ore e 14’, 148° assoluto su quasi 3.300 iscritti.







ORDINE DI ARRIVO MASCHILE



Marco Menegardi 7:12:48

Serhii Popov 7:19.25

Dejan Radanac 7:23.36

Andrea Zambelli 7:26.11

Silvano Beatrici 7:38.05



ORDINE DI ARRIVO FEMMINILE



Nikolina Sustic 7:31.08

Federica Moroni 7:55.03

Veronika Jurisic 8:05.40