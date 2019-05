Quinta domenica di pioggia sul riminese: maggio si chiude nel segno della pioggia

Attualità

Rimini

| 07:45 - 26 Maggio 2019

Pioggia (foto di repertorio).

Ancora una domenica di maltempo, la quinta consecutiva, attende il riminese. Sono già iniziate le prime piogge, dando seguito ai rovesci di sabato pomeriggio. Le precipitazioni più intense dovrebbero riguardare l'area centro-occidentale della regione Emilia Romagna, per quel che riguarda il riminese le zone appenniniche e l'Alta Valmarecchia (in costa piogge più deboli). Secondo le previsioni di Arpae, la settimana inizierà ancora con piogge deboli diffuse, destinate a esaurirsi tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Lunedì sarà il giorno più fresco con temperature massime sotto i 20°. Cieli molto nuvolosi anche martedì, mercoledì un'altra giornata dal significativo maltempo, con rovesci anche a carattere temporalesco, mentre da venerdì tempo in miglioramento con aumento delle temperature. Il primo weekend di giugno dovrebbe interrompere la sequela di weekend di maltempo e aprire la stagione balneare.