Basket C Silver, Dulca Angels in finale: piegato di forza il Persiceto in gara3 (79-66)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 03:02 - 26 Maggio 2019

Un time out degli Angels (Foto Alfio Sgroi).

Gli Angels targati Dulca sono in finale. In gara3 di semfinale al PalaSGR hanno battuto il Persiceto per 79-66. Ora sabato 1 giugno alle ore 21 affronteranno in finale la vincente di Olimpia Castello-Medicina che domenica si affronteranno in gara3 di semifinale.

La partita sempre sul filo dell' equilibrio si è messa inizialmente in salita per la squadra di Evangelisti (2-12) che ci ha messo cuore e anima. Nel terzo periodo i padroni di casa hanno chiuso in svantaggio. Nell'ultima frazione i padroni di casa sono andati via di prepotenza chiudendo i giochi. Ancora sugli scudi Zannoni, mvp del match (28 punti); Russu è stato un gigante in difesa su Mancin, espulso nel finale di gara per una gomitata volontaria. Santarcangelo ha tirato megio dalla lunetta (68% contro 33%), gli avversari sono stati più precisi nel tiro da due (50% contro 47%) e da tre (31% contro 24%) e hanno catturato più rimbalzi (51 contro37).

Il tabellino

DULCA ANGELS: Zannoni 28, Colombo 11, Lucchi 6, Fusco 2, Russu 8, Raffaelli 8, Fornaciari 8, De Martin 8. Ne. Russu, Massaria, Riva, Adduocchio.

PERSICETO: Tomesani, Coslovi, Cornale, Vaccari, Papotti, Alvisi, Mancon,Lorusso, Rusticelli, Albertini. Ne. Baroni, Alvisi, Guidi.

PARZIALI: 14-18, 35-35, 49-53