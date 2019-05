FOTO bolidi rombanti al circuito di Misano, partita la kermesse dedicata al mondo camion

Sport

Misano Adriatico

| 18:03 - 25 Maggio 2019

Sabato 25 maggio il via ufficiale della grande kermesse dedicata al mondo “camion” con il Misano Petronas Urania Grand Prix Truck 2019. Tanti i partecipanti a cominciare dalla prima mattinata; appassionati e curiosi di un mondo che da 27 anni riconferma la propria presenza e fedeltà al tradizionale evento in Circuito, cha ha anche una notevole ricaduta economica sul territorio.



ANALISI ECONOMICA DELL'EVENTO. Solo negli ultimi 5 anni, il Grand Prix Truck ha generato 62 milioni di indotto economico. L’evento di MWC ha da tempo consolidato un profilo internazionale e a misurarne l’impatto arriva uno studio - Analisi dell’impatto territoriale del Gran Prix Truck - esito della collaborazione tra il Misano World Circuit e cinque studenti dell’Università di Bologna – campus di Rimini, in particolare dal corso Business administration & management, curriculum in service management. Realizzata per valutare sia l’impatto economico prodotto dall’evento, che comprendere le potenzialità future di una sua espansione, l’analisi ha anche valutato i benefici per il territorio e le prospettive di sviluppo futuro in Italia e nei paesi di maggiore interesse come Austria, Francia e Germania ed è stata presentata oggi in occasione dell’apertura del Misano Petronas Urania Grand Prix Truck 2019. “Da 27 anni – commenta il managing director di MWC, Andrea Albani – questa è la grande festa per il mondo dei professionisti del trasporto. In questi anni si sono aggiunte la componente di business e la forte propensione all’innovazione tecnologica centrata sulla sostenibilità. Il dato sull’indotto conferma quello contenuto nel monitoraggio commissionato un anno fa a Trademark Italia, che fissava a quasi 14 milioni l’indotto economico prodotto nel 2018. Ringraziamo il campus di Rimini e i ragazzi che si sono impegnati nello studio, ulteriore testimonianza delle relazioni virtuose che vedono protagonista MWC sul territorio”. Federica Santucci, Gunel Asadullayeva, Laura Bonanni, Orlando Pivi e Yashar Jafarli, sono i cinque studenti che hanno focalizzato il loro studio su tre obiettivi: Analizzare l’impatto economico dell’evento nell’area, iniziative per incrementare il numero di visitatori all’evento e generare l’attenzione di imprese verso la partecipazione alla manifestazione. Il Grand Prix Truck, che ha ormai consolidato un pubblico di oltre 40.000 appassionati, secondo lo studio, è destinato a crescere a breve del 12-15%. Ogni spettatore è stimato spenda mediamente 150€ al giorno, di cui 41% per alloggio, 25% cibo e bevande, 19% per shopping, 6% per il trasporto e il restante 7% per altro.



IN PADDOCK. Tra gli eventi della giornata l’unveiling di una versione speciale dell’Actros, il pesante di punta della Mercedes, e di un allestimento speciale cromato di Acitoinox. Iveco ha consegnato questa mattina all’azienda Ciacciulli uno Stralis AS440S48T/P XP, con una personalizzazione con kit acciaio e una decorazione grafica raffigurante Pegaso che anima la carrozzeria del veicolo. All’Autotrasporti Perrotti invece è stato consegnato uno Stralis AS440S48T/P XP, del 2017, equipaggiato con kit acciaio nero opaco, cerchi verniciati nero opaco, e l’immagine del “Generale Lee”, la vettura protagonista delle celebre serie americana “Hazzard”, che campeggia sul fondo arancio della carrozzeria. E-Truck propone quest’anno a Misano importanti novità. Leader nella produzione di accessori per allestimento primo impianto dei veicoli commerciali e industriali, presenta la sua nuova linea di Taniche in PVC da 10 e 25 litri, con rubinetto, sia con supporto zincato che nude, con i piedini e nuovi sistemi di attacco per motrici e trattori, rimorchi e semirimorchi.