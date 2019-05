Spettacolari dimostrazioni di salvataggio in acqua con i cani al BoaBay di Rimini

Attualità

Due giornate speciali sulle spiagge dedicate al salvataggio nautico. L'iniziativa "Alla scoperta del salvamento in acqua", organizzata da Unità Cinofile da Soccorso Romagna, è in programma al BoaBay di Rimini, l'8 e il 9 giugno. Presso lo stabilimento balneare 55, dalle 10 all 16, l'associazione operativa nell'addestramento di unità cinofile per il soccorso acquatico sarà protagonista con un'attività rivolta non solo agli addetti ai lavori, ma anche a chi vuole avvicinarsi a questa realtà. Le due giornate (è rischiesta l'iscrizione) si snoderanno con prove pratiche in acqua e verteranno sulle principali tecniche di recupero e messa in sicurezza di persone a rischio annegamento. Saranno presenti quattro delle Unità Cinofile da Soccorso Romagna.