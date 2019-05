Studenti di nuovo in piazza a Rimini al grido "Cambiamo il sistema non il clima"

Attualità

Rimini

| 14:58 - 25 Maggio 2019

Gli studenti riminesi in piazza Cavour per il secondo "Fridays for future".

Gli studenti riminesi che sono scesi in piazza il 15 marzo scorso per il primo "Fridays for future" , sono tornati a manifestare nella mattinata di venerdì 24 maggio a Rimini con un bellissimo corteo colorato partito dal Centro studi e terminato in piazza Cavour per tenere alta l’attenzione sull’importanza di un impegno condiviso per il rispetto dell’ambiente. Durante la sfilata si sono susseguiti tantissimi interventi che hanno ribadito le ragioni che hanno spinto i giovani a scendere in piazza, inoltre hanno lanciato nelle aiuole e rotonde della città le flowers bombs per colorare il verde incolto e dare nutrimento alle api, vittime anche loro del cambiamento climatico.