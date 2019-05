Da 37 anni in vacanza a Cattolica, gruppo di turisti svizzeri premiato dal sindaco

Attualità

| 14:46 - 25 Maggio 2019

I turisti svizzeri premiati dal sindaco di Cattolica.

“Einmal Cattolica, immer Cattolica” ovvero “Cattolica per una volta, Cattolica per sempre”. Queste sono le parole con cui un gruppo di 17 amici svizzeri si è presentato stamani al sindaco di Cattolica che li ha ricevuti a Palazzo Mancini. Un incontro cordiale e gioioso per “premiare” il legame con la Regina. Al Primo cittadino, Mariano Gennari, la comitiva ha raccontato come è nato il loro amore per la città romagnola. “Ci siamo conosciuti – hanno detto - giocando a calcio per tanti anni insieme nella formazione del FC Hochdorf, in Svizzera. Nel lontano 1982, ben 37 anni fa, siamo venuti al mare a Cattolica con la seconda squadra del Hochdorf soggiornando all'Hotel Esplanade. Ci siamo innamorati della città immediatamente e da allora ogni anno vi trascorriamo un periodo di vacanze tutti insieme, di norma in occasione della festività del Corpus Domini”. Tanti i motivi che hanno spinto il numeroso gruppo a scegliere Cattolica quale loro metà preferita. “Per noi è come una seconda casa. Mare, sole, divertimento e tante risate. Da anni arriviamo con un pulmino guidato da nostri amici e nel tempo abbiamo soggiornato in diversi alberghi. Negli ultimi sei anni presso l’Hotel Negresco, legando molto col il signor Gianni Nonni”. Gli amici svizzeri si sono detti felici ed onorati di aver conosciuto il Sindaco ed entusiasti gli hanno ribadito: “Qui tutto è perfetto ed il cibo ottimo: le piadine una delizia. Poi il nostro Bar Anna, con Monica e Andrea: tanta gentilezza e ospitalità. I nostri bagnini super della zona 99”.



Il sindaco ha trascorso quasi 2 ore in loro piacevolissima compagnia raccontando, così come richiesto dagli affezionati turisti, le informazioni storiche e culturali della Regina. Gennari ha indossato i panni da cicerone ed ha parlato della antica via Flaminia, mostrando la Rocca e la chiesa, menzionando le grotte. Successivamante li ha accompagnati agli scavi, ed infine al Museo della Regina che la neo direttrice Laura Menin gli ha fatto apprezzare illustrandone le peculiarità con maestria. "Abbiamo scoperto una città ancora più bella, dopo 37 abbiamo visto un volto diverso di Cattolica ricco di storia, cultura e tradizioni". Il Primo cittadino ha chiesto al gruppo di farsi "ambasciatore" delle bellezze cattolichine in Svizzera. Da parte loro, la comitiva ha donato al Sindaco dei prodotti tipici del proprio territorio.



Il primo cittadino ha consegnato loro una “targa fedeltà” e ha omaggiato ognuno con uno dei nuovi brand book ed altre pubblicazioni su Cattolica. Felicissimi per questo riconoscimento il gruppo ha dato appuntamento al prossimo anno concludendo: “Non potremmo vivere senza la nostra vacanza a Cattolica!”.