Cronaca

Rimini

| 14:00 - 25 Maggio 2019

Vetrina spaccata (foto di repertorio).

Nella notte tra venerdì e sabato si è verificato un furto alla farmacia Venturini di via Dario Campana. Sono entrati in azione due uomini incappucciati, che hanno preso a calci la porta a vetri di ingresso, per poi fare irruzione e portare via il fondo cassa, circa 200 euro. Il blitz dei due ladri, poi scappati a piedi, è avvenuto alle 3.30. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Rimini, che hanno avviato le indagini partendo dalle immagini del circuito di videosorveglianza.