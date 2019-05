Importi irpef sbagliati a Montescudo Monte Colombo: 'errore dell'inps'

Attualità

Montescudo

| 12:56 - 25 Maggio 2019

Calcolo tasse (foto di repertorio)..

Sono state diverse le segnalazioni da parte di cittadini residenti nel preesistente Comune di Monte Colombo che lamentano l’errata applicazione dell’Addizionale Irpef, nonostante la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/02/2019 relativamente all'anno 2019, con cui è stata disposta l'applicazione della stessa solo ed esclusivamente ai cittadini del preesistente Comune di Montescudo.

A fronte di queste anomalie, che si erano purtroppo già registrate per l’anno fiscale precedente e debitamente segnalate alle amministrazioni competenti, il Comune Montescudo – Monte Colombo, su indicazione dell’amministrazione comunale, ha inviato formale richiesta alla Direzione Provinciale dell’INPS perché prenda immediati provvedimenti affinchè non vengano più applicate le rate dell'addizionale comunale Irpef mensilmente addebitate a carico di cittadini dell'Ente che non sono tenuti al versamento.

Preme sottolineare che nelle more di una parificazione di trattamenti tra i residenti dei due preesistenti Comuni, non ancora possibile per ragioni tecniche contabili, l’amministrazione comunale ha comunque provveduto nella citata delibera ad innalzare la soglia di esenzione dall’Addizionale Irpef portandola ad un reddito imponibile di 40.000 euro, raggiungendo quindi un sostanziale equilibrio tra tutti i cittadini. Purtroppo, anche in questo caso sono pervenute segnalazioni riguardanti alcuni cittadini residenti nel preesistente Comune di Montescudo che si sono visti applicare l’Addizionale Irpef, nonostante il reddito inferiore alla soglia di esenzione.

Tale delibera è stata debitamente inviata e pubblicata per tempo al portale del Ministero dell’Economia e della Finanza, lo strumento ufficiale per l’applicazione dell’Addizionale Irpef (o della sua non applicazione).

Essendo una procedura automatizzata, l'amministrazione comunale invita tutti i cittadini residenti nel preesistente Comune di Monte Colombo a verificare per tempo se persistono tali problematiche e a segnalarlo per tempo ai propri commercialisti o al Caf prima della dichiarazione dei redditi.

L’amministrazione comunale e gli Uffici competenti restano come sempre a disposizione per ulteriori informazioni e segnalazioni, pronti ad attivarsi nei confronti delle altre Amministrazioni statali se dovessero persistere tali anomalie.