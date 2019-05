FOTO Inaugurata la filiale di Novafeltria di Banca Mediolanum

Attualità

Novafeltria

| 12:45 - 25 Maggio 2019

Il momento del taglio del nastro.

Sabato 25 maggio alle 10 si è tenuta l'inaugurazione ufficiale della nuova sede di Novafeltria di Banca Mediolanum. Al taglio del nastro hanno presentato le istituzioni, in testa il sindaco Stefano Zanchini. "Proponiamo tutti i servizi bancari più altri servizi in esclusiva di Banca Mediolanum", spiega il responsabile della filiale Alberto Brandi. Da 32 anni a Novafeltria era attivo l'ufficio dei promotori finanziari di Banca Mediolanum. Ora la svolta con l'apertura della filiale, in un periodo storico in cui Novafeltria ha fatto fronte alla chiusura di diversi istituti bancari. Ascolta l'intervista ad Alberto Brandi cliccando sul pulsante audio.