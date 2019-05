Gasolio riversato nel porto di Rimini, due persone denunciate e sanzionate con 6000 euro

Attualità

Rimini

12:32 - 25 Maggio 2019

Operazioni di bonifica del Porto dopo il versamento di gasolio.

Si sono appena concluse le indagini da parte del personale della Capitaneria di Porto di Rimini a seguito di uno sversamento stimato in circa 700 litri di gasolio nelle acque dell’ambito portuale di Rimini, avvenuto nei giorni scorsi. Si tratta di carburante perso da uno yacht di grande dimensioni, probabilmente per la rottura d un serbatoio. Le indagini hanno portato alla denuncia di due persone, per inquinamento colposo, e all'elevazione di verbali amministrativi per un totale di circa euro 6.000. Nel contempo venerdì si è conclusa la bonifica dello specchio d'acqua del porto interessato dallo sversamento.