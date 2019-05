Rimini, minacciato con una pistola e rapinato del Rolex in pieno giorno

Cronaca

Rimini

| 08:58 - 25 Maggio 2019

Furto Rolex (immaginiìe repertorio).

Rapinato del prezioso Rolex Daytona in pieno giorno a Rimini: la vittima un 65enne che nel pomeriggio di venerdì stava rincasando quando, percorrendo a piedi via tripoli, all’altezza del sottopasso, è stato avvicinato da due individui col volto scoperto che gli hanno intimato di consegnargli l’orologio. La vittima ha posto reticenza ma, quando gli è stata puntata in faccia una pistola, non ha potuto far altro che cedere il prezioso ai due malviventi che sono immediatamente fuggiti. Il 65enne rimasto scioccato ha subito chiesto aiuto e un passante ha dato l’allarme alla Polizia. Gli agenti hanno raccolto quanti più indizi e saranno fondamentali anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza per le indagini.