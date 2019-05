In mountain bike sulla Statale, i Carabinieri lo fermano: aveva violato obbligo di soggiorno

Cronaca

| 18:07 - 24 Maggio 2019

Controlli dei Carabinieri di Rimini.

Incurante di un obbligo di soggiorno a Misano, è stato sorpreso a Cesenatico, sulla Statale Adriatica. La particolarità della vicenda, che ha avuto per protagonista un 50enne di Misano, è il mezzo sul quale viaggiava l'uomo: una mountain bike. Non certo il mezzo più appropriato per percorrere una strada trafficata, in un tratto a scorrimento veloce. Vedere una mountain bike ha infatti attirato l'attenzione dei Carabinieri, che hanno fermato il 50enne per un controllo. E' emersa così la violazione della misura di prevenzione disposta nei suoi confronti. Una violazione che gli è costata l'arresto.