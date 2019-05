Installate le prime sei colonnine per la ricarica di auto elettriche a Verucchio

Attualità

| 16:17 - 24 Maggio 2019

Una delle sei colonnine per la ricarica delle auto elettriche nel comune di Verucchio.

Nel Comune di Verucchio sono state installate le prime sei colonnine per la ricarica di auto elettriche. Dopo la raccolta delle manifestazioni di interesse, è stata sottoscritta una concessione alla Be.Charge Srl che prevede l'installazione, la manutenzione e la gestione di un massimo di sei colonnine, almeno una in ciascuna delle seguenti piazze: Piazzale Dasi nel centro storico del capoluogo, Piazzale Risorgimento all’ingresso di Villa Verucchio, Piazza Europa e Piazzale Zaganti a Ponte Verucchio. La concessione ha una durata di otto anni rinnovabili per lo stesso periodo, a costo zero per il Comune, e le colonnine saranno inserite in una app visibile e prenotabile anche a distanza