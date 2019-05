Motori, fiori, le migliori bollicine e sport all'aria aperta: ecco tutti gli eventi per un week-end 'frizzante'

Eventi

| 16:04 - 24 Maggio 2019

Vini e Spumanti di Qualità a Riccione.

Tra fiori, food, bollicine, sarà un week-end davvero divertente per chi deciderà di trascorrerlo in Riviera e per chi ha la fortuna di vivere la nostra meravigliosa costa. Se non vi siete ancora organizzati, ecco per voi qualche idea.





MANIFESTAZIONI E MERCATI





Le collezioni delle fioriture di maggio dei migliori vivaisti, più di trenta appuntamenti tutti gratuiti tra corsi, laboratori e conferenze, le installazioni d’arte e le mostre, gli allestimenti di design, i concerti, e poi colazioni, aperitivi e una esclusiva Cena di corte: venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio a Castel Sismondo arriva lo speciale di Giardini d’Autore “Le fioriture di maggio alla Corte dei Malatesta”, tre giorni dedicati alla bellezza, alle arti e al giardino nel suo massimo splendore. QUI tutte le info.





In attesa dell’apertura ufficiale di "Riutilizzasi 2019", la Colonia Bolognese riapre i battenti anche nel prossimo fine settimana. Dal 24 al 26 maggio tanti gli appuntamenti, anche molto diversi tra loro, si susseguiranno per tre giorni, ma con un unico filo conduttore riutilizzare lo spazio che da due anni è gestito dall’Associazione Il Palloncino Rosso grazie ad un accordo con la Curatela Fallimentare della CMV (curatori Ettore Trippitelli e Fabrizio Tentoni). QUI tutte le info.





Il prossimo fine settimana tornano protagoniste in viale Ceccarini e viale Dante le più pregiate bollicine italiane grazie a VSQ Riccione - Vini Spumanti di Qualità, un viaggio attraverso i territori e le cantine dove nascono i più apprezzati spumanti del nostro Paese. Per tutto il week-end si potrà dunque cogliere l’occasione per un aperitivo speciale scegliendo tra le postazioni di 20 cantine con la presenza di sommelier e tre stand con eccellenze gastronomiche e prelibatezze come i prodotti di San Patrignano, Patatas Nanas e i salumi Golfera.





Sabato 25 e domenica 26 maggio (dalle ore 10 alle ore 20, ingresso libero) anche la collina sarà protagonista della Primavera del Giro. Il bel Castello degli Agolanti sarà la location originale dell’handmade market Lo Smanèt, con artigiani, creativi, designers, art space, laboratori e street food.





RADUNI E MOTORI





Da venerdì 24 a domenica 26 maggio andrà in scena tra Novafeltria, San Leo e Pennabilli il 15esimo raduno nazionale degli appassionati della Honda NX650 Dominator. Il primo appuntamento per i partecipanti è alle 17 in piazza Vittorio Emanuele per l’accoglienza da parte del sindaco Stefano Zanchini con un aperitivo di benvenuto e l’apertura ufficiale del raduno con la consegna dei gadget. Sarà presente una rassegna espositiva di prodotti tipici della zona. QUI tutte le info.





Torna a Misano il Petronas Urania Grand Prix Truck una delle manifestazioni più importanti del Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. Confermato l’abbinamento con il title sponsor Petronas Urania, prestigioso brand che affiancherà Mwc anche in questa edizione. Nel weekend del 25 e 26 maggio Misano ospiterà ancora una volta il tradizionale appuntamento giunto alla sua 27° edizione, che vede i bisonti della strada protagonisti della due giorni dedicata ai veicoli pesanti e agli appassionati dei camion. QUI tutte le info.





MUSICA



Quarto e ultimo appuntamento coi "Concerti di Primavera del Lettimi", domenica 26 maggio alle ore 11 nell'auditorium dell'Istituto Superiore di via Cairoli 44, a ingresso libero. Si esibirà l'Orchestra Giovanile dell'Istituto, preparata e diretta dal M° Domenico Colaci. QUI tutte le info.





APPUNTAMENTI ALL’ARIA APERTA E SPORT

Una giornata, quella di domenica, alla scoperta dell’Area naturalistica dell’ex cava 'In.Cal. System.' Tragitto in bici lungo la pista ciclabile del Marecchia (circa 1 ora). Visita guidata dell’Area insieme alle GEV Rimini (Guardie Ecologiche Volontarie) e possibilita’ di fare un pic nic (con pranzo al sacco portato autonomamente dai singoli partecipanti). Rientro libero. Partenza ore 10.





Domenica si corre la 4^ Green Race della Valmarecchia, corsa ecosostenibile di 16 e 6 chilometri che partendo dal mare, si snoda in mezzo alla natura sui sentieri e sulla ciclabile del fiume Marecchia attraversando paesaggi suggestivi e monumenti storici come il Ponte di Tiberio. Valevole per i calendari regionali Trail Uisp e Golden Events. Ritrovo ore 8, partenza ore 9.





DISCOTECHE





Sabato 25 maggio il club più glamour della Riviera, ovviamente il Byblos, è Byblos Garden “Every saturday night!” Show dinner in pool from 21.30, disco into the garden from 0.00. Garden artists Ciuffo, Franz Frisani . Lory voice. Pool party Cubana Extreme e Nicolò Carmelo.





Tutti i weekend la spiaggia del Samsara Riccione si accende con i Beach Party. Il divertimento e il relax nel lido più rivoluzionario della Riviera.