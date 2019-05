Via Verdi di Misano cambia look: messa in sicurezza l'area del centro studi

Attualità

Misano Adriatico

| 15:38 - 24 Maggio 2019

Via Verdi di Misano dopo i lavori di riqualificazione.

E’ terminato venerdì mattina il primo step dei lavori di messa in sicurezza delle vie Verdi nel centro di Misano. Si tratta di un’arteria di oltre 500 metri, in adiacenza all’asse ferroviario, fondamentale per il collegamento con il plesso scolastico principale e il polo sportivo comunale.

I lavori hanno interessato un primo stralcio funzionale da via Garibaldi al sovrappasso di via del Mare mentre il breve tratto rimanente vedrà la luce in autunno a causa della presenza del mercato settimanale estivo.

In particolare oltre alla riasfaltatura della strada è stata realizzata una nuova pista ciclabile in adiacenza al marciapiede per tutta la lunghezza della strada così da permettere l’accesso alle scuole e agli impianti sportivi in tutta sicurezza. Importante l’intervento anche davanti all’ingresso della scuola elementare dove è stato realizzato un attraversamento protetto rialzato. L’importo complessivo dei lavori per il primo stralcio è stato di 100mila euro.

“Con questi lavori l’amministrazione comunale è andata a mettere in sicurezza un’arteria molto importante e delicata per la viabilità di Misano – spiega il vicesindaco Fabrizio Piccioni -. Si è infatti nell’area del centro studi, molto trafficata sia all’ingresso e all’uscita delle scuole. Grazie a questa attività non solo si è andati incontro alle esigenze delle famiglie riqualificando il manto stradale ma è stata realizzata anche una pista ciclopedonale che sarà in grado di collegare la frazione di Misano Brasile a Misano Centro dotando l’intera arteria di un nuovo impianto di illuminazione a led”.