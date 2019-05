FOTO Striscioni contro i cambiamenti climatici esposti nei luoghi simbolo di Rimini

Attualità

Rimini

| 14:35 - 24 Maggio 2019

Gli striscioni esposti nei luoghi simbolo di Rimini.

Uno striscione lunghissimo ha girato per la città di Rimini, apparendo e scomparendo da alcuni luoghi - simbolo della città malatestiana. Il messaggio, chiarissimo, è "Stop Climate Change". Basta al Cambiamento Climatico. "Non ho voluto sovrappormi allo sciopero dei Venerdì per il Futuro dei ragazzi e delle ragazze riminesi" - spiega Marco Affronte, europarlamentare riminese dei Greens e candidato con Europa Verde nel NordEst - "Ma un gesto simbolico andava fatto. Ci rimane poco tempo per agire e salvare l'uomo dalla sua stessa stupidità autolesionista. Il primo passo per invertire la rotta è andare a votare domani alle elezioni europee e scegliere una forza politica davvero ecologista, che lotta per la Giustizia Climatica e Sociale: Europa Verde". Lo striscione è stato esposto così al ponte di Tiberio, sulla spiaggia, alla Darsena, alla Rocca Malatestiana, sul ponte degli Scout.