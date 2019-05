Spettacolari esibizioni sull'acqua al porto canale di Rimini con il campionato Hydrofoil

Sport

Rimini

| 13:28 - 24 Maggio 2019

Un appassionato di kitesurf in azione.

Sabato 25 e domenica 26 maggio 2019, nelle acque antistanti il Porto Canale di Rimini, entrerà in scena la seconda tappa del Campionato Italiano Hydrofoil.

Molti gli iscritti all'evento. L'hydrofoil, molto spettacolare anche per il pubblico che può assistere dalla spiaggia libera adiacente a Piazzale Boscovich,è l'ultima frontiera del kitesurf che sta avendo, negli ultimi anni, un grandissimo successo. Tanti i punti di forza di questo sport: bolina in più rispetto a qualsiasi raceboard, appena prende velocità, la tavola si stacca dall’acqua e inizia il silenzio, intorno solo il rumore del vento che soffia e spinge il kite. Inoltre richiede un kite molto più piccolo ed una vela più leggera e divertente da usare.

Domenica, al termine delle regate, saranno premiate, nella bellissima cornice del Club Nautico le diverse categorie: Open Maschile – Open Femminile – Youth – Master - Grand Master – Pump.

Sara Ferranti