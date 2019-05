Dal 2012 oltre diecimila riminesi hanno detto sì alla donazione di organi

Attualità

Rimini

| 13:05 - 24 Maggio 2019

In soli cinque mesi le dichiarazioni per la donazione degli organi nel Comune di Rimini sono aumentate del 22,5%, rispetto a tutto il 2018. A metà maggio del 2019 le dichiarazioni registrate sono infatti già state 6.527 (un trend di +22.5% rispetto al totale del 2018) con 3.779 consensi (57,90%) e 2.748 opposizioni (42.10%). Dati che portano il totale delle dichiarazioni raccolte - a partire dal 2012, ovvero da quando l’anagrafe è diventato un punto di raccolta e registrazione delle dichiarazioni di volontà al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità – 10.597 riminesi che hanno dato il proprio assenso (65,10%), contro i 5.682 che si sono espressamente opposti (34,90%). Sempre più cittadini riminesi, quindi, si esprimono positivamente in merito alla donazione di organi, tessuti e cellule.



“A Rimini e in provincia aumentano le dichiarazioni – è il commento dei Eugenia Rossi di Schio, assessore ai servizi civici del Comune di Rimini, e di Riccardo Arpaia, presidente di Aido Provinciale Rimini - e, di conseguenza, aumentano i cittadini che si sentono sufficientemente informati per fare una scelta consapevole e di alto valore sociale in merito alla donazione di organi, tessuti e cellule. Sono dati positivi che ci confermano la bontà del percorso di collaborazione e comunicazione intrapresa insieme, su cui dobbiamo insistere e continuare senza mai dura nulla per scontato”.