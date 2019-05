Tennis: scatta sabato il torneo giovanile del Ct Cicconetti, il trofeo "Wind"

Sport

Rimini

| 12:44 - 24 Maggio 2019

Manuela Benedettini ha vinto il torneo dell'Alleanza Sportiva.

Parte sabato la lunga stagione tecnica ed organizzativa outdoor per il Ct Cicconetti. Si parte con il torneo nazionale giovanile, il trofeo “Wind” Under 10-12-14, maschile e femminile. Ottimo il dato delle iscrizioni, 70 giocatori in campo nei sei tabelloni in programma, compresi tutti i giovani dell’agonistica locale guidata dal maestro Alessandro Tosi. Un torneo che non mancherà, anche quest’anno, di evidenziare i maggiori talenti del movimento regionale e non solo.

Intanto continuano i successi dei giocatori del Ct Cicconetti nel circuito federale. Manuela Benedettini ha vinto infatti il torneo nazionale di 3° categoria del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione. La 3.3 riminese portacolori del Ct Cicconetti, testa di serie n.1, ha battuto in finale la 3.4 Agnese Arduini (Tc Riccione, n.3), per 7-5, 2-6, 11-9.