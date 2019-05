Da San Marino alla spiaggia di Rimini, riparte il servizio di navetta

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:34 - 24 Maggio 2019

Autobus (foto di repertorio).

La tradizione si rinnova anche quest’anno. “Gruppo Bonelli Bus & Benedettini” colloca nuovamente sui nastri di partenza la “San Marino Beach Line”: l’offerta giovane, economica e comoda per l’estate 2019. Si parte dalla vetta de Titano e si scende fino alla spiaggia del capoluogo della riviera di Romagna.



Il collegamento si svolgerà seguendo gli stessi orari previsti – per il periodo estivo – della linea internazionale Rimini San Marino. Il servizio è espressamente dedicato ai cittadini sammarinesi e ai residenti nella Repubblica della Libertà. Il costo dell’abbonamento (comprensivo di 12 corse) è pari a 30 (trenta) Euro e non sono previste distinzioni tariffarie lungo le fermate autorizzate nel territorio della Repubblica di San Marino. Il servizio sarà attivo durante tutti i mesi dell’estate 2019 (8 Giugno – 15 Settembre). E’ possibile effettuare l’acquisto dell’abbonamento direttamente a bordo dei mezzi, oppure presso la sede F.lli Benedettini – Via Ovella 13 Valdragone – Borgo Maggiore.