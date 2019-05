Test a Siena per il talentuoso pilota di Kart Nicola Bartolini

Sport

| 12:29 - 24 Maggio 2019

Nicola Bartolini.

Partecipare nuovamente al Campionato Italiano ACI Karting nella categoria KZ2 è la sfida che si prefissato il romagnolo Nicola Bartolini per il 2019. Deciso, determinato e con passione da vendere, anche quest'anno è sceso in pista in questo bel campionato.

Nicola anche quest'anno è pronto a far sudare i suoi avversati e lo dimostrerà a Siena il prossimo weekend durante la gara regionale .

La gara sarà per Bartolini una giornata di test in vista della gara dell'8 e 9 giugno. Questo permetterà a Bartolini di prendere maggior confidenza con il suo nuovo motore e testare nuovi materiali. “Sono molto felice di partecipare a questa gara che per noi sarà una giornata di test. Sono pronto e so che darò il meglio di me. Ho deciso di partecipare nuovamente a questo campionato e competere per il titolo".