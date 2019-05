Calcio, Europeo Under 21 dal 16 al 30 giugno tra Cesena e San Marino con i Calciatori Brutti

Sport

| 11:02 - 24 Maggio 2019

Sabato 25 maggio, Cesena e San Marino ospiteranno il terzo ed ultimo round della challenge che mette di fronte le sei sedi dell'Europeo Under 21, in programma per la prima volta in Italia dal 16 al 30 giugno. L'appuntamento è in piazza della Libertà a Cesena e nel centro storico di San Marino, nel Piazzale Lo Stradone, dalle 15 alle 19. Lì sarà montato il nostro campetto.

Ci si sfida col pallone ma non solo: chi colpisce una delle bandiere dei 12 Paesi finalisti dell'Europeo, tirando un rigore, ha diritto a rispondere a un quiz: il tema non sarà soltanto il calcio, ma tutto quello che riguarda le nazioni che ospiteremo. A condurre il pomeriggio ci saranno i fenomeni social degli ultimi anni, i Calciatori Brutti, che saranno presenti per tutto l’Europeo, anche negli stadi. Le tappe precedenti, affollatissime, si sono disputate a Bologna e a Reggio Emilia e poi a Udine e a Trieste. Per tutti in regalo gadget di UEFA Euro Under 21, e coupon sconto per i biglietti.

Nel girone C giocano Inghilterra, Francia, Croazia e Romania. Le prime partite sono in programma martedì 18 giugno: a Cesena si comincia subito con la supersfida fra Inghilterra e Francia, a San Marino andrà in scena Romania-Croazia.

I biglietti sono in vendita al link uefaeurounder21.vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket, i prezzi vanno dai 3 euro per le curve ridotte per gli Under 21 agli 8 euro per un rettilineo intero.