Basket in carrozzina, domenica torneo alla palestra Carim con quattro squadre

Sport

Rimini

| 10:53 - 24 Maggio 2019

La squadra del Riviera Basket ANMIL Sport Italia.





Il Basket in carrozzina ritorna a Rimini con la prima edizione del Torneo Riviera di Rimini, Domenica 26 Maggio 2019 al PalaCarim Via Cuneo 11 a Rimini, grazie al Patrocinio del Comune di Rimini e all’impegno organizzativo della formazione che parteciperà al prossimo campionato di serie B nazionale: Riviera Basket ANMIL Sport Italia.

Nell’arco dell’intera giornata di domenica 26 Maggio 2019 Riviera Basket ANMIL Sport Italia sfiderà avversarie prestigiose come CUS Padova Basket in Carrozzina, Polisportiva Gioco Parma e Olympic Basket Verona in un quadrangolare di alto livello tecnico che si svolgerà col seguente programma:

Ore 9:30 Riviera Basket Rimini Vs Olympic Basket Verona

Ore 11:30 Gioco Parma Vs Cus Padova

a seguire

Ore 15:00 Finalina (3/4 Posto)

Ore 17:30 Finale (1/2 Posto)

Ore 19:00 Premiazioni

Intanto prosegue senza sosta l’attività promozionale-divulgativa tra le giovani generazioni. A questo scopo Riviera Basket ringrazia la Collaboratrice Vicaria del Dirigente Elena Bollini, la Referente per l'educazione motoria Monia Maffei e la Dott.ssa e Tecnico Paralimpico Lucia Trebbi per il coinvolgimento nella grande festa finale dello sport che si terra sabato 25 Maggio Presso l'istituto Comprensivo "Ponte sul Marecchia" delle Scuole statali di Verucchio, Villa Verucchio, Torriana dedicata al Fair Play e allo "Sport per tutti".