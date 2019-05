Verso il voto, Santarcangelo: l'ex consigliere Martignoni è stato invitato nella squadra del candidato sindaco Samorani

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 07:47 - 24 Maggio 2019

Domenico Samorani e Andrea Martignoni.

Il Dott. Andrea Martignoni -consigliere uscente del Partito Democratico- dopo quasi 15 anni da Consigliere comunale, è stato invitato dal Candidato Sindaco Domenico Samorani a far parte del suo Staff. Una interessante collaborazione trasversale a garanzia di un equilibrio che richiama tutti all'unità nel nome di Santarcangelo.

Afferma il Candidato Sindaco Domenico Samorani: "Spero che Andrea sia disponibile perché le caratteristiche e qualità che ha dimostrato fattivamente in tanti anni di attività politica in Consiglio comunale, possano avere un seguito positivo per la Città. Se il Partito Democratico, dopo averlo utilizzato tanti anni, adesso lo ha emarginato senza concedergli la minima possibilità di crescita, io spero possa darmi una mano mettendo a disposizione le sue competenze".