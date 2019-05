E’ in arrivo DIG Festival 2019: video inchieste, seminari e spettacoli dal 30 maggio a Riccione. Ospite Naomi Klein

Attualità

Riccione

| 21:14 - 23 Maggio 2019

Valerio Bassan, DIG; Sara Paci, direttore organizzativo DIG; Renata Tosi, sindaco di Riccione; Andrea Corsini, assessore Turismo Regione Emilia-Romagna; Alberto Nerazzini (Dersu), membro della giuria di DIG Awards.

Il giornalismo può essere "una sorta di resistenza civile alla menzogna". Lo sottolinea il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini presentando la quinta edizione del DIG Festival, la rassegna internazionale dedicata al video giornalismo investigativo che dal 30 maggio al 2 giugno sarà ospitata a Riccione. 'Personal Matters' è il filo conduttore di eventi, seminari e mostre, perchè è sempre una questione personale, quando si corrono dei rischi così come quando si guarda e interpreta la realtà.

Nell’edizione 2019 sono stati 302 i lavori raccolti, con il 60% di opere provenienti da oltre 20 Paesi stranieri. Un patrimonio ricchissimo, che trova nel festival di Riccione la sua naturale collocazione. Nella serata di sabato 1 giugno saranno consegnati i DIG Awards ai lavori migliori, selezionati da una giuria internazionale che quest’anno ha avuto come presidente Naomi Klein. Insieme a lei, compongono la giuria altri 13 professionisti di tutto il mondo: documentaristi, giornalisti e addetti ai lavori di importante testate della radio, della televisione e della carta stampata.

I DIG Awards sono divisi in 7 categorie di concorso. Una di queste, DIG Pitch, vede sfidarsi 8 progetti d’inchiesta in corsa per un importante premio di produzione da 15.000 euro. Nelle altre categorie, vengono invece presentati 18 documentari, di diverso formato. Sono proprio tutte le opere arrivate in finale a costituire il nucleo centrale dei tanti eventi pubblici organizzati tra il Palazzo del Turismo, lo Spazio Tondelli e Piazzale Ceccarini, dove giovedì 30 maggio (ore 21.30) si terrà l’evento inaugurale: la proiezione del film di Alex Winter The Panama Papers.

Un palinsesto di 22 proiezioni pubbliche, tutte a ingresso libero (fino a esaurimento posti), alle quali si aggiungono 14 incontri, 12 seminari e 6 tra concerti, spettacoli e mostre. Tra queste, da segnalare Italian Personal Matters. 1969: racconto fotografico non convenzionale di un anno di storia italiana, mostra a base d’archivio Ansa aperta per tutta la durata del festival al Palazzo del Turismo (9.00-21.00).

GLI OSPITI

Tra gli ospiti del DIG Festival – che nella passata edizione ha contato la presenza di oltre 5.000 persone – va segnalato Elio Germano, che presenta il suo nuovo progetto Segnale d’allarme. La mia battaglia VR, proiezione in realtà virtuale del monologo scritto a quattro mani dall’autore con Chiara Lagani (Palazzo del Turismo, sabato 1 giugno, ore 16.30, 18.30; domenica 2 giugno, ore 10.00; prenotazione obbligatoria). Tra i tanti eventi speciali, da segnalare sabato 1 giugno l’unico concerto italiano di Thurston Moore, leader dei Sonic Youth; ad aprire il suo solo live è la rivelazione dell’indie italiano Giorgio Poi (Spazio Tondelli, dalle 22.30). Il doppio concerto arriva a conclusione della giornata clou di DIG 2019. Sempre sabato 1 giugno, infatti, sono in programma due degli appuntamenti più attesi di questo DIG Festival: alle 18.30, in Piazzale Ceccarini, l’intervista a Naomi Klein e alle 21.30, nella stessa piazza, la premiazione dei DIG Awards.

IL GIORNALISMO A SCUOLA. DA SPETTATORI A GIURATI

Anche i giovani studenti della regione Emilia Romagna protagonisti al DIG Festival: attraverso incontri dedicati alle scuole superiori, DIG at school si prefigge l’obiettivo di instaurare un dialogo con i giovani sui temi dell’informazione e sul mondo del giornalismo. Quest’anno, il progetto non si è limitato a coinvolgere soltanto le scuole di Riccione e della provincia di Rimini, ma ha abbracciato anche la provincia di Bologna; nello specifico, sono stati coinvolti il liceo San Pellegrino di Misano, il liceo Volta di Riccione, il liceo Einstein di Rimini e le scuole Manzoni di Bologna, per un totale di oltre 800 studenti. I ragazzi hanno visionato film e documentari, con la possibilità di commentarli e discutere con ospiti d’eccezione: Antonino Monteleone, giornalista delle Iene, Alberto Nerazzini, giornalista freelance, già à Report, e Davide Fonda, video-giornalista Rai. Gli incontri hanno toccato vari temi, e ne è uscita una panoramica positiva: i ragazzi si informano, ma con mezzi diversi da quelli definibili tradizionali.

Gli studenti coinvolti hanno visionato singolarmente sei film in inglese, senza sottotitoli, e insieme hanno deciso il lavoro più meritevole: il prescelto riceverà una speciale menzione durante le premiazioni ufficiali dei DIG Awards, sabato 1 giugno 2019.

LE DICHIARAZIONI

“Dig Festival è uno degli appuntamenti che conferma Riccione come luogo in cui accadono cose uniche e di grande qualità – afferma il sindaco Renata Tosi. Un festival dedicato al giornalismo d’inchiesta, in un contesto in cui l’autorevolezza e la credibilità delle fonti sono sempre più incerte, rappresenta un’occasione imprescindibile per i professionisti dell’informazione ed è importante che punti i riflettori, cosa cui la nostra città non può non guardare con interesse, sui giovani reporter di talento, un aspetto che vogliamo assolutamente valorizzare e che stiamo coltivando coinvolgendo sempre più gli studenti delle nostre scuole superiori. Riccione è una città capace di tanti racconti, quello di DIG parla di comunicazione, informazione, formazione, professionalità, competenza: aspettiamo questa nuova edizione pronti a raccogliere nuovi stimoli e attenti a farli radicare sul nostro territorio, che ancora una volta si afferma come vetrina internazionale”.

“Tornare a Milano per la presentazione di DIG Festival 2019 ci è parso naturale anche in virtù del ruolo che il capoluogo lombardo riveste come capitale dell’editoria», sottolinea Sara Paci, direttore organizzativo DIG. «Una scelta condivisa con i nostri partner istituzionali, Regione Emilia-Romagna e Comune di Riccione, la cui presenza a sostegno di questo appuntamento internazionale è di particolare rilievo, perché conferma l’importanza delle istituzioni nel supporto al lavoro dei reporter che in tutti questi anni hanno trovato in DIG un punto di riferimento per la promozione dei loro lavori”.

Sono, infatti, oltre 1000 le inchieste raccolte fin dalla prima edizione e che fanno di DIG non solo un festival annuale, ma anche un vero e proprio osservatorio permanente sui temi più caldi legati all’attualità del momento e sul modo di raccontarli anche attraverso le immagini.

“Oggi più che mai, nell’era dei social e delle fake news”, afferma il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini – rappresentato a Milano dall’assessore Andrea Corsini - “è necessario promuovere un giornalismo di qualità, che sappia approfondire le notizie, accertarne le fonti, indagare sui fatti. Un giornalismo di inchiesta che possa far luce sulla nostra realtà in modo indipendente, nel rispetto delle regole, secondo i dettami della democrazia, sempre più sotto attacco, in una sorta di resistenza civile alla menzogna. Il giornalismo di inchiesta rimane quindi un baluardo della verità, che va difeso e promosso come esempio positivo presso le nuove generazioni. Né possiamo dimenticare il lavoro indispensabile di quei cronisti che ogni giorno mettono a rischio la loro incolumità nella aree più problematiche del nostro Paese e del mondo, per renderci la verità dei fatti, primo passo per l'esercizio delle regole democratica e la partecipazione consapevole alla formazione delle decisioni pubbliche”

PROGRAMMA COMPLETO SUL SITO https://dig-awards.org/programma-2019/









In audio l'intervista a Sara Paci, direttore organizzativo DIG di Maria Assunta (Mary) Cianciaruso