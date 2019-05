Novafeltria: avviata raccolta fondi su Internet per un campo di basket

Attualità

Novafeltria

| 17:35 - 23 Maggio 2019

Rendering del possibile nuovo campo da basket di Novafeltria.

Novafeltria Blizzard, società di basket del comune riminese, ha avviato un crowdfunding per la ristrutturazione di un campo da calcetto in erba sintetica in disuso e la sua trasformazione in un playground per il basket. L'obiettivo è raggiungere la somma di 15.000 euro. L'amministrazione comunale ha concesso il vecchio campetto, nei pressi del fiume Marecchia, ma ai dirigenti del Novafeltria Blizzard spetta l'onere di sistemare la pavimentazione, acquistare e montare le strutture e i canestri. Il crowdfunding su Internet, su una piattaforma che si occupa di progetti con una valenza sociale, non sarà l'unica via per finanziare i lavori. La società Novafeltria Blizzard infatti hanno intenzione di programmare e organizzare altre iniziative, per chiedere l'aiuto della comunità.



QUI il link della raccolta fondi.