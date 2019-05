Elezioni Verucchio, festa di fine campagna elettorale per il candidato sindaco Baschetti

| 16:28 - 23 Maggio 2019

Il candidato sindaco Roberto Baschetti traccia il bilancio, agli sgoccioli della campagna elettorale.

“In questi mesi densi di incontri, ci siamo messi in ascolto e abbiamo dialogato con i nostri concittadini. Abbiamo incontrato giovani, famiglie, anziani, commercianti, gli abitanti delle frazioni, raccontato perché amiamo il paese in cui siamo cresciuti, il nostro impegno per migliorare quanto di buono è stato fatto e realizzare quanto resta da sviluppare, dalla viabilità all’urbanistica, dal commercio, al sociale, dall’ambiente alla sicurezza, alla cultura, all’associazionismo e allo sport. Abbiamo conosciuto e ascoltato tanti verucchiesi desiderosi di un cambiamento reale e stanchi delle sole parole” - riferisce Roberto Baschetti.

A conclusione di questa campagna, “Immagina Verucchio” organizza per tutti i propri concittadini verucchiesi una serata speciale, un’altra occasione di ascolto e confronto, un momento di festa e condivisione.

La festa di chiusura campagna elettorale si terrà in un luogo finalmente da riscoprire, nella Piazza Malatesta di Verucchio, venerdì 24 maggio dalle 19,00, presso il Caffè Centrale.

L’ultimo appuntamento prima del voto avrà come ospite “Filippo Malatesta”.

Musica live e un ricco buffet, per brindare con Roberto Baschetti e i dodici candidati, Enrica Dominici, Cinzia Novelli, Loretta Bottega, Samantha Fabbri, Vanessa Carrano, Martina Ticchi, Piero Canarini, Salvatorre Para, Gabriele Clementi, Stefano Squadrani, Gregory Lo Biancho, Andrea Balducci.