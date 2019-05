Pedalata in bicicletta da Riccione a San Marino con i grandi campioni dello sport

Sport

Riccione

| 15:48 - 23 Maggio 2019

Davide Cassani.

Da lunedì 10 a sabato 15 giugno, nell'ambito della "Ride Riccione Week", il Gruppo Editoriale InBici organizza in collaborazione con RRW il "Giro col Campione", pedalata in bicicletta tra le colline e la riviera della Perla in compagnia di un personaggio del mondo dello sport. Le cinque pedalate partiranno tutte le mattine (dalle ore 9) da Piazzale Ceccarini (Palazzo del Turismo) e vedranno avvicendarsi in sella alcuni VIP dello sport e dello spettacolo Davide Cassani a Jury Chechi da Francesco Moser a Linus e molti altri. L'appuntamento, completamente gratuito, è aperto a tutti i gli appassionati di sport e ciclismo tesserati di qualunque ente di promozione sportiva. La pedalata, ad andatura amatoriale, si snoderà lungo un tracciato cittadino di circa 50-60 chilometri che ripercorrerà, in alcuni tratti, la tappa del Giro d'Italia da Riccione a San Marino, nell’Antica Repubblica.