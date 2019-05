Elezioni Misano, dopo i lavori al parco di via Gramsci il candidato Piccioni: 'decoro urbano priorità'

Attualità

Misano Adriatico

| 15:08 - 23 Maggio 2019

Il candidato a sindaco di Misano, attuale vicesindaco, Fabrizio Piccioni nel parco di Via Gramsci.

Sono terminati nella giornata di giovedì i lavori di riqualificazione del parco di via Gramsci.

Nell’ambito dei lavori è stata prevista la sostituzione di alcune alberature di poco valore botanico e alquanto ammalorate dal tempo con essenze di maggior pregio e meno invasive. Successivamente si è provveduto all’eliminazione di diversi muretti per dare una totale apertura di visuale al parco, alla sistemazione dei percorsi pedonali e al rifacimento della pubblica illuminazione. A completare la totale riqualificazione, la nuova area giochi inclusiva che potrà ospitare i tanti bambini presenti della zona compresi quelli con difficoltà motorie.

“Si tratta di un intervento richiesto da tempo dai residenti – dichiara Fabrizio Piccioni - e che abbiamo realizzato molto volentieri in quanto previsto nel nostro piano di sviluppo degli spazi verdi pubblici. Offrire servizi alle famiglie garantendo una qualità urbana di livello alto è tra i miei obiettivi della nuova legislatura. L’attenzione ai minimi particolari e il decoro urbano devono essere al centro della mission di un’Amministrazione Pubblica. L’asticella rispetto al passato deve essere alzata non focalizzando le attività di riqualificazione solo aLla stagione estiva ma durante tutto l’anno perché dobbiamo dare prima di tutto una risposta ai misanesi. Proprio per questo ho in programma di prevedere una delega specifica al decoro urbano, perché non c’è nulla di più brutto che avere l’impressione di trascurare il territorio in cui si vive e nel quale si accolgono i nostri turisti. Prossimo obiettivo la sistemazione completa del Parco Mare Nord, vero e proprio polmone verde della nostra città che dovrà diventare un parco urbano sicuro, adatto alle famiglie e per luogo ideale per lo sport all’aria aperta